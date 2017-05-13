В Тюменской области развивается сувенирное производство

Новая волна сувенирного производства в Тюменской области может быть запущена в результате взаимодействия косторезов и ювелиров, считает директор областного департамента потребительского рынка и туризма Андрей Пантелеев.

По его словам, развитие производства современной сувенирной продукции имеет большое значение для повышения туристической привлекательности региона. Эксклюзивные ювелирные изделия с использованием кости - очень хороший, оригинальный подарок. Такой товар будет пользоваться спросом у туристов.

"Меня восхищают, например, новые работы тобольских косторезов. Мы к чему привыкли? Олень, чум, медведь какой-нибудь. А недавно я увидел, например, восхитительную "Даму с собачкой", выполненную в элегантнейшем стиле. Тобольские мастера не застряли в прошлом", - подчеркнул Андрей Пантелеев.

В соответствии с региональной программой развития туризма, которую губернатор Тюменской области Владимир Якушев подписал в 2014 году, к 2020 году планируется увеличить количество российских туристов и экскурсантов, посещающих Тюменскую область, до 2,2 млн человек. Число иностранных туристов должно увеличиться до 48,4 тыс. человек. В 2016 году в Тюменской области побывали 2 млн туристов, в том числе около 50 тыс. иностранцев, пишет ИА "Тюмeнская линия".