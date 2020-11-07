В Тюмени подвели итоги первого фестиваля "Сибирь мастеровая"

В Тюменском выставочном зале завершился областной фестиваль народных художественных промыслов и ремёсел "Сибирь мастеровая". Участие в нем приняли более двухсот взрослых мастеров и детей.

В Тюменской области фестиваль проводится впервые и призван поддержать мастеров традиционных промыслов и ремёсел региона, сохранить ремесло и передать знания подрастающему поколению. В работах оценивалось качество и оригинальность, отметила директор "Дома народных художественных промыслов и ремёсел" Наталья Денисова:

Для жюри основным критерием было то, что работа мастера должна представлять некий образ Сибири, Тюменской области, который можно было бы представить международному и внутреннему туристу. Конкурсанты справились с этой задачей.

Среди победителей мастера разных направлений народного промысла из Тюмени, Заводоуковска, Тобольска, Тюменского и Исетского районов, сообщает областной департамент культуры.

Фестиваль "Сибирь мастеровая" реализован в рамках регионального проекта "Творческие люди" нацпроекта "Культура", его организатор – "Дом народных художественных промыслов и ремёсел", а партнёрами стали "ДНК "Строитель", "Агентство туризма и продвижения Тюменской области", "Тюменский ЦУМ", "ТОГИРРО". Поддержку фестивалю оказали Тюменская Ярмарка, ЦУМ, областной департамент культуры и городской департамент потребительского рынка.