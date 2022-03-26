В Ишиме представили эксклюзивные сувениры для туристов

Около 40 работ из соломки представили 10 мастериц на финальной выставке грантового проекта "Золотая соломка" АНО "Град-столица" в музее Петра Ершова в Ишиме. Ее посетили более 500 человек, 30 из них попробовали свои силы в плетении.

Об этом корреспонденту Тюменской линии сообщила пиар-менеджер Ишимского музейного комплекса им. Петра Ершова Юлия Шестакова.

По ее словам, в Тюменской области есть только один мастер, который владеет уникальным ремеслом плетения игрушек и сувениров из соломки. Это Надежда Яркова. Именно она и стала руководителем проекта. Умелица считает важным передать свое мастерство людям, чтобы оно не исчезло в регионе.

"Работы получились небольшие, сувенирного формата, очень теплые и красивые. Цветы, колокольчики, шишечки, ангел, одних только Коньков-горбунков на выставке 12 штук, то есть, вышла настоящая экспозиция. Если мастерицы продолжат работу, и дело приживется, то мы сможем частично обеспечить туристов сказочными сувенирами из нашего прекрасного города", - отметила музейщик.

Юлия Шестакова рассказала, что проект был рассчитан на людей пожилого возраста, в том числе с ОВЗ. Но посещали его и молодые жительницы Ишима. Самыми активными участницами стали Ксения Крамор, Надежда Дереча и Наталья Бородулина.

По словам Юлии, интерес более молодой аудитории к плетению из соломки подтолкнул авторов к подготовке нового проекта для этой целевой аудитории.

Сейчас же ишимцев и гостей города приглашают посмотреть на изделия из соломки на выставке, которая продлится до конца марта.

Напомним, проект победил в конкурсе грантов губернатора Тюменской области и получил поддержку в размере 439 тыс. 578 рублей.