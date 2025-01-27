На пешеходной улице Тюмени будут продавать конфеты с начинкой для взрослых

15:00 27 января 2025
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Конфеты тобольской мануфактуры шоколада Дарьи Егоровой с 1 февраля начнут продавать на улице Дзержинского в Тюмени. 

Кто бывал на мануфактуре в Тобольске, тот знает что шоколад мастерицы готовят по рецептам XIX века и делают эксклюзивные сладости - конфеты с хреном, грибами, с маринованным огурцом и медом, с щучьей икрой и другие. Для Тюмени создали тематическую коллекцию. В ней шоколад "Тюменский ковер" и "Врата Сибири", конфеты на тюменской минеральной воде, конфеты "Подаруевские" с начинкой 18+, "Гилевские колокольчики" — конфеты с сибирской экзотикой и малиной, пишет Visit Tyumen.

Теги: продукты , сувениры , Тобольск
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