На нефтехимическом комплексе "ЗапСибНефтехим" продолжается строительство

На нефтехимическом комплексе "ЗапСибНефтехим" в Тобольске продолжаются работы по строительству установки по производству полипропилена. Уже проведено обустройство фундаментов на 96%.

Как сообщили в пресс-службе Тобольской промышленной площадки СИБУРа, в здании экструзии завершили каркас корпуса гомогенизации, где из полимерных гранул будут удалять газовые примеси для получения однородного продукта.



Отметим, "ЗапСибНефтехим" станет крупнейшим современным нефтехимическим комплексом в России. Проект предполагает строительство установки пиролиза мощностью 1,5 млн тонн этилена, около 500 тыс. тонн пропилена и 100 тыс. тонн бутан-бутиленовой фракции (ББФ) в год, установок по производству различных марок полиэтилена и полипропилена совокупной мощностью 2 млн тонн в год. проект реализуется при поддержке правительства Тюменской области, пишет ИА "Тюменская линия".