В регионе закрываются офисы филиала Кадастровой палаты

В Тюменской области и в остальных регионах России закрываются офисы по приему и выдаче документов Росреестра и Федеральной кадастровой палаты. Эти функции передают операционным офисам центра "Мои документы".

С конца апреля В Тюмени прекратил прием заявлений и запросов офис межрайонного отдела на улице Рижской, 45А. Как сообщает "ФКП Росреестра" по Тюменской области, местный филиал Федеральной кадастровой палаты планомерно закроет свои офисы в остальных муниципальных образованиях юга области.

Услуги Росреестра в сфере государственного кадастрового учета и регистрации прав на недвижимое имущество можно получить в тюменских офисах ГАУ ТО "МФЦ" по адресам: ул. Водопроводная, 12; ул. Первомайская, 50/1; ул. Щербакова, 98/3; ул. Ямская, 57/3; ул. 30 лет Победы, 95/2; ул. Прокопия Артамонова, 8/1; ул. Пышминская, 1А; ул. 50 лет Октября, 57.

Также можно направить документы почтовым отправлением в установленном порядке на адрес: 625048, г. Тюмень, ул. Киевская, 78, или воспользоваться электронными сервисами портала Росреестра.