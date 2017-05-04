Перейти на подземные источники воды в Тюмени рассчитывают до конца 2020-х годов

Около 25 миллиардов рублей потратят на развитие системы водоснабжения и водоотведения областного центра до 2040 года. Об этом на выездном совещании в тюменском водоканале рассказал заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин.

"Мы готовы к реализации масштабного проекта, стратегического для города, связанного с надежным и качественным обеспечением услугами водоснабжения и водоотведения всех тюменцев. Это переход на подземные источники воды, что означает стабильное ее качество для потребителей, а также строительство объектов общесплавной системы водоотведения, которые объединят ливневую и хозяйственно-бытовую канализацию, что позволит решить вопрос с отведением и очисткой ливневых стоков с минимальными затратами, — отметил он. — Реализовывать этот проект мы планируем путем привлечения профессиональной компетенции и инвестиций частного оператора. В современной России это один из самых масштабных концессионных проектов в сфере водоснабжения и водоотведения".

По замечанию замглавы городской администрации Павла Перевалова, основными целями созданной схемы водоснабжения и водоотведения стали развитие и повышение надежности и качества работы этих систем, а также улучшение экологической ситуации на территории Тюмени.

"Поскольку все мероприятия достаточно масштабные и затратные, они будут реализовываться поэтапно. Перейти на подземный источник водоснабжения мы планируем до конца 2020-х годов. Сейчас же необходимо нацелиться на решение текущих приоритетных вопросов: сокращение потерь воды, снижение аварийности на сетях и повышение надежности работы водопроводно-канализационного хозяйства", — приводят слова Перевалова в пресс-службе компании "Тюмень Водоканал".