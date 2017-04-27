Тарифы на услуги ЖКХ в Тюмени вырастут с июля

С 1 июля в Тюмени увеличатся тарифы на коммунальные услуги. При этом совокупный рост платы за водоснабжение, тепло, электричество и газ для граждан не превысит 5,4%. Об этом сообщил директор областного департамента тарифной и ценовой политики Евгений Карташков на сегодняшней пресс-конференции.

"Величина роста тарифов напрямую не повлияет на стоимость коммунальных услуг для населения, так как вне зависимости от роста тарифов, совокупный коммунальный платеж с 1 июля может увеличиться не более чем на 5,4%, - пояснил он. – Данное ограничение будет обеспечено за счет дополнительных мер социальной поддержки населения. В бюджете области на эти цели предусмотрено 900 млн рублей".

Так, тариф на водоснабжение, установленный "Тюмень Водоканалом" составит 33,29 рубля, увеличение произойдет на 22%. При этом тюменцы будут оплачивать холодную воду из расчета 28,8 рубля, то есть фактически рост составит 1,48 рубля. Трафик на водоотведение составит 25,57 рубля (рост – 47,8%), но граждане будут платить по 18,23 рубля, что на 0,93 рубля больше, чем сейчас.

Тариф на тепловую энергию для единой теплоснабжающей организации (АО "УТСК") составит 1 610,88 руб/Гкал (с НДС). Потребители, получающие тепловую энергию от магистральных сетей, будут оплачивать теплоснабжение из расчета 873,60 руб/Гкал. Для потребителей, получающих тепловую энергию от распределительных сетей и котельных, стоимость Гкал составит 1193,45 рублей. Разница будет возмещаться за счет средств бюджета области, а рост фактического платежа составит соответственно 44,76 и 61,23 руб/Гкал.

Любовь Голышева