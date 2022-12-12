Проезд в тюменских автобусах подорожает с 1 января

С 1 января изменятся тарифы на перевозку в общественном транспорте, по городу цена билета при расчете наличными составит 30 рублей, банковской картой - 29 рублей, сообщает администрация Тюмени.

Тарифы на перевозку транспортом общего пользования города Тюмени в 2023 году устанавливаются в следующем размере:

- за разовую поездку в границах населенного пункта город Тюмень за наличный расчет – 30 руб., по безналичному расчету – 29 руб.;

- за границами города 1 тарифная зона – 8 руб. 50 коп;

- на перевозку каждого места ручной клади за наличный расчет – 30 руб., по безналичному расчету – 29 руб.