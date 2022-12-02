Техосмотр транспорта в Тюменской области подорожает на 345 рублей

С 1 января 2023 года в Тюменской области минимальная плата за техосмотр легкового автомобиля будет составлять 913 рублей, сейчас эта сумма не превышает 569 рублей.

Для обеспечения безубыточной работы операторов техосмотра Федеральной антимонопольной службой принята новая методика расчета платы за техосмотр.

С нового года для легкового автомобиля она не может быть менее 913 руб.

Директор департамента тарифной и ценовой политики Тюменской области Евгений Карташков подчеркнул, что для граждан, использующих автомобиль или мотоцикл в личных целях, техосмотр проходить необязательно.

При этом документ понадобится при совершении регистрационных действий, связанных с изменением конструкции транспортного средства со сменой владельца (если транспортное средство старше 4 лет).