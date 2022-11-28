В Тюменской области с 1 декабря подорожают коммунальные ресурсы

Тарифы на коммунальные ресурсы в Тюменской области увеличатся с 1 декабря на 9%, повышение проводится первые за несколько лет, причиной этому является инфляция, сообщает департамент тарифной и ценовой политики Тюменской области.

Согласно прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации инфляция к концу 2022 года ожидается на уровне 13,9%, а в 2023 году – 6%.

Повышение тарифов "позволит коммунальным предприятиям стабильно приобретать топливо и материалы, выполнять ремонты и реконструкцию инженерных систем, чтобы потребители получили качественную и надежную услугу", отмечают в профильном департаменте.

"Рост совокупного коммунального платежа ограничен для всех субъектов РФ на уровне 9% с 1 декабря, в разрезе муниципалитетов Тюменской области это ограничение установлено постановлением губернатора Тюменской области и также составляет 9% для каждого муниципального образования.

Это значит, что при условии одинакового потребления ресурсов платеж за коммунальные услуги для жителя с 1 декабря 2022 года не повысится более чем на 9%, если сравнивать его с ноябрем 2022 года", - следует из сообщения.



Розничная цена с 1 декабря на составит природный газ - 6129,31 руб./1000 м3 (+ 8,3%), плата за ТКО жителю многоквартирника обойдётся в 164,84 руб. в месяц (+9%).

Тарифы на тепловую энергию, воду и водоотведение для всех организаций различны. Большинство жителей Тюменской области оплачивают такие ресурсы по сниженным, льготным тарифам. Компенсация разницы между льготным и экономически обоснованным тарифами ресурсоснабжающим организациям осуществляется из областного бюджета. С 1 декабря все льготные тарифы увеличатся на 9%.



Например, для жителей Тюмени с 1 декабря льготный тариф на холодную воду составит 42 руб. за куб, льготный тариф на водоотведение – 26 руб. 57 коп. за куб, льготный тариф на тепловую энергию от распределительных тепловых сетей - 1742 руб. 27 коп. за гигакалорию.

Соответственно, средний коммунальный платеж семьи, состоящей из трех человек, проживающей в Тюмени в квартире площадью 54 квадратных метра, в доме, присоединенном к распределительным тепловым сетям, с 1 декабря 2022 года увеличится на 444 руб., в пределах 9 процентов, и составит 5383 рубля.

В расчете на такую квартиру бюджет возмещает за семью разницу между льготными и экономически обоснованными тарифами в размере около 1,5 тысяч рублей – примерно 1/5 коммунального платежа.

В рамках механизма льготных тарифов областной бюджет платит за каждую гигакалорию тепловой энергии 429 рублей (20%), за кубометр воды – 11 рублей (21%), а за водоотведение почти 33 рубля, или больше половины от тарифа.



С информацией об установленных тарифах можно ознакомиться на официальном портале органов государственной власти Тюменской области www.admtyumen.ru в разделе "Горячие темы"/"Сколько мы платим за услуги ЖКХ?".

Установленные с 1 декабря 2022 года будут действовать весь 2023 год, с 1 июля 2023 года их величина не изменится.

В дополнение к льготным тарифам семьи и одиноко проживающие граждане, чей расход на оплату ЖКУ превышает 20% от дохода, имеет право получить субсидию в пределах социальной нормы площади.