Жителей Тюменской области предупредили о росте тарифов на ЖКУ в 2025 году

С 1 января 2025 года тарифы на ЖКХ в Тюменской области не изменятся. Повышение стоимости коммунальных ресурсов произойдет с 1 июля, при этом льготные коммунальные тарифы сохранятся, сообщает информационный центр правительства региона.

Факторами роста тарифов стали инфляционные процессы, рост цен на энергоресурсы, изменение законодательства. Во всех муниципалитетах региона рост коммунального платежа не превысит 13%. Исключения — города Тюмень и Тобольск, Исетский и Тюменский районы. В Тюмени коммунальный платеж для большинства жителей увеличится на 15%, максимальное значение может составить 19%.

"Жители области продолжат оплачивать услуги по льготным коммунальным тарифам, разницу между такими тарифами и действительной стоимостью ресурсов возмещает областной бюджет. В Тюмени это примерно 25% стоимости тепловой энергии и около 35% стоимости услуг водоснабжения и водоотведения", — подчеркнул директор департамента тарифной и ценовой политики Тюменской области Евгений Карташков.

В регионе продолжается социальная поддержка жителей по оплате ЖКУ. Собственные расходы любой семьи на оплату ЖКУ, включая плату за капитальный ремонт, не могут превышать 20%. Вся сумма превышения этого ограничения может быть просубсидирована. Для получения субсидии необходимо обратиться в органы соцзащиты, а также через порталы "Мои документы" и Госуслуги.