В Тюмени подорожает проезд в городских автобусах

С 1 января 2025 года за проезд в автобусах по городу наличными придется заплатить 32 рубля, по безналичному расчету – 31 рубль, за проезд за границами города нужно будет доплатить 9 рублей, сообщили в администрации Тюмени.

Льготы для всех категорий граждан сохраняются. Для пенсионеров, региональных и федеральных льготников (28 категорий) проезд бесплатный. Студенты оплачивают половину от стоимости проезда, а школьники – двадцать процентов.

"Такое повышение не отражает экономическую ситуацию, что складывается на рынке перевозок: произошел значительный рост себестоимости услуг общественного транспорта. Это связано с удорожанием топлива, автозапчастей и необходимостью дальнейшей модернизации работы транспортной отрасли. Несмотря на это работа по улучшению транспортных услуг ведется непрерывно", – прокомментировал новые тарифы заместитель директора департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени Денис Квитко.