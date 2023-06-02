Тюменцам объяснили, почему части из них пришлось в мая платить за отопление

Отопительный сезон закончился в Тюмени закончился в начале мая, а заплатить пришлось за целый месяц? УСТЭК разъяснила порядок начисления суммы за отопление в мае.

Расчет платы за отопление производится двумя способами: по показаниям общедомовых приборов учета тепловой энергии или по нормативу потребления коммунальной услуги.

Если в доме нет приборов учета тепла, плата распределяется равными долями на 9 календарных месяцев (с сентября по май), поэтому при окончании отопительного сезона 3 мая они обязаны заплатить такую же сумму, как в предыдущие месяцы. В домах с общедомовыми приборами учета тепловой энергии плата начисляется по фактическому потреблению ресурса: чем теплее на улице, тем меньше потребление.

"Собственникам и пользователям помещений, чьи многоквартирные дома не оборудованы прибором учета, начисление платы за отопление за май 2023 года будет произведено по нормативу потребления за полный месяц", - пояснила начальник управления сбыта УСТЭК Оксана Смыкова, добавив: "период с 20 числа предыдущего по 19 число текущего месяца является расчетным для домов, оборудованных приборами учета. Обращаем внимание, что в квитанции за май будет отображена плата за отопление за период, предшествующий дате конца отопительного периода".

На сегодня сумма задолженности населения за коммунальные услуги составляет более 1 млрд. рублей. Напомним, что УСТЭК реализует Инвестиционную программу по модернизации и обновлению теплосетевых объектов. Чтобы подготовить теплосетевой комплекс к зиме, УСТЭК в летний период проводит капитальные ремонты и реконструкции на теплосетях в том числе за счет собственных средств. Своевременная оплата потребленных ресурсов дает возможность УСТЭК выполнять ремонтную программу в полном объеме. Поэтому УСТЭК призывает потребителей своевременно рассчитываться за потребленные энергоресурсы - не позднее 10 числа месяца, следующего за расчетным.