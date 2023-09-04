Оплата ЖКУ в сумме общих расходов у тюменцев в среднем не превышает 9,5%

Самая низкая доля затрат на жилищно-коммунальное хозяйство в потребительских расходах в 2022 году зафиксирована в Дагестане (6,2%), самая высокая – в Магаданской области (13,7%), Тюменская область в этом рейтинге на 32 строчке, свидетельствует исследование РИА Новости.

Тюменская область входит в число 48 регионов, жители которых тратят на услуги ЖКХ не более 10% своих потребительских расходов. У тюменцев на эти цели уходит 9,5% расходов, в денежном выражении - в среднем до 4,82 тыс. рублей. При этом москвичи на оплату ЖКУ в среднем в месяц тратили почти 10 тысяч рублей в месяц, жители Магадана, Камчатки, Ямала, Чукотки и Якутии - свыше 8 тысяч рублей. Дешевле всех ЖУ обходится жителям Калмыкии, Брянской и Курской областей, Чувашии - их расходы на эти цели не превышают 3,2 тысячи рублей в месяц.