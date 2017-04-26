Тюменцам предлагают оценить исполнение областного бюджета-2016

16:51 26 апреля 2017
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am18.ru

Жителей региона приглашают поучаствовать в публичных слушаниях по проекту закона "Об исполнении областного бюджета за 2016 год". Документ будет размещен на официальном портале регионального парламента 28 апреля.

Свои вопросы и предложения, касающиеся исполнения бюджета, могут высказать граждане, проживающие в регионе, а также представители организаций, государственных органов и органов местного самоуправления.

Замечания будут приниматься с 28 апреля по 5 мая в письменном виде по адресу: 625018, г. Тюмень, ул. Республики, д. 52 или в электронном виде через официальный портал областной думы.

Теги: бюджет , Тюменская областная дума , публичные слушания
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