В Тюменском районе запланирован масштабный ремонт дорог

В Тюменском районе в текущем году отремонтируют 120 км автомобильных дорог местного значения. Строительные работы стартуют в мае и коснутся всех 23 муниципальных образований района.

Как сообщили в управлении информационной политики Тюменского района, дороги будут приводить в нормативное состояние в рамках программы "Безопасные и качественные дороги Тюменской области", согласованной с Федеральным дорожным агентством (Росавтодор) в феврале текущего года. Средства пойдут как из федерального, так и из регионального и местного бюджетов.

Заместитель главы Тюменского района Юрий Конев отметил, что взаимодействие прилегающих территорий направлено на достижение одной цели – комплексного развития транспортной инфраструктуры Тюменской агломерации.

"Если раньше мы каждый год ремонтировали одну-две дороги в каждом муниципальном образовании, то в этом году в план вошли по пять-шесть участков, в зависимости от приоритетов. Программа формировалась с учетом пожеланий жителей поселений, при участии депутатов и местных властей", - прокомментировал Юрий Конев.