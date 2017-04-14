Тюменским дачникам предлагают оплачивать электроэнергию напрямую

В Тюмени переход собственников дачных участков на индивидуальные договоры с поставщиком электроэнергии обсудили председатели садовых и дачных некоммерческих объединений и представители Тюменской энергосбытовой компании.

Дачные товарищества зачастую сталкиваются с проблемой низкой платежной дисциплины его членов. Задолженность за электричество растет у всего кооператива, что нередко заканчивается судебными разбирательствами и прекращением подачи энергоресурса. Такая ситуация не устраивает ни дачников, ни председателей кооперативов, ни сбытовиков. По мнению энергетиков, прямая схема оплаты поможет решить проблему.

"При такой системе взаимоотношений собственнику земельного участка гарантирована прозрачность начислений и расчетов. При этом приостановление энергоснабжения за неуплату осуществляется исключительно в отношении конкретных должников, а не всего кооператива в целом. Председателям садово-дачных товариществ не нужно будет тратить время и деньги на расчеты, сбор платежей и поиск должников, на судебные споры о взыскании задолженности, штрафных санкций, неустоек", — рассказал начальник управления по работе с физическими лицами АО "ТЭК" Руслан Байбаков.

Опробовать проект энергетики предложили 22 тюменским кооперативам. К слову, их общая задолженность по электричеству сейчас составляет 33,7 млн рублей. Председатели товариществ пообещали, что обсудят это предложение с собственниками земельных участках на общем собрании и сообщат о решении.

Перевод дачников на индивидуальные договоры энергоснабжения с АО "ТЭК" в прошлом году стартовал в Сургуте. Как рассказали в пресс-службе компании, опыт оказался удачным.