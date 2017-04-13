На десятке тюменских перегонов поезда станут ходить быстрее

В Тюменском регионе Свердловской железной дороги началась масштабная кампания по ремонту путей. Как рассказали в пресс-службе РЖД, за сезон планируют обновить больше 140 километров полотна.

Ремонт по технологии закрытого перегона начнется 19 апреля с участка Богандинская — Ялуторовск. Здесь один путь закроют для движения на 11 суток, а поезда пустят по соседнему.

Кроме этого участка ремонт в режиме закрытого перегона проведут еще на семи отрезках: Богданович — Пышминская, Озеро Андреевское — Винзили, Сетово — Сузгун, Омутинская — Ламенская, Малый Остров — Шаблыкино, Ишим — Малый Остров, Заводоуковск — Новая Заимка. На однопутном участке Тугулым — Кармак ремонт осуществят в режиме "окон" — перерыв в движении поездов составит 6–10 часов.

Во время путевых работ для увеличения пропускной способности магистрали пассажирские и грузовые составы будут курсировать по специальным графикам, чтобы не произошло сбоев в перевозках.

После завершения работ скорость движения пассажирских поездов на отремонтированных участках увеличится до 100—120 километров в час, грузовых — до 80 километров в час.