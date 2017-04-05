Четверть тюменцев совершенно не устраивает их зарплата

Сайт Зарплата.ру опросил 2 тысячи жителей Тюмени, что выяснить, счастливы ли они и зависит ли это чувство от уровня их заработной платы.

Оказалось, что четверть тюменцев устраивает их доход. При этом женщины оказались довольнее мужчин на 35%. 40% опрошенных признались, что скорее не удовлетворены, а 24% — абсолютно недовольны своей зарплатой.

Больше всех недовольны зарплатой тюменцы, чей доход составляет до 30 тысяч в месяц — таких 80%. Зарплата в 30–40 тысяч и 50–60 тысяч рублей огорчает больше половины респондентов. Среди тех горожан, чей уровень дохода составляет от 60 тысяч до 70 тысяч рублей и выше, недовольных своей зарплатой 22%.

На вопрос "Насколько вы счастливы и довольны жизнью?" 74% опрошенных горожан утверждают, что счастливы всегда или почти всегда, а 26% испытывают счастье редко или же вовсе несчастны. При этом уровень заработной платы не влияет на уровень счастья. Так, больше всего счастливых горожан среди тех, кто зарабатывает от 20 тысяч до 30 тысяч рублей — их 39%. Из тех же, кто получает больше 70 тысяч рублей, счастливыми себя считают 10%.