Стало известно, в каких сферах тюменцам готовы платить высокие зарплаты

По данным Росстата, за 8 месяцев в Тюменской области средний заработок составляет 79 тыс. 646 руб. в месяц, что на 15,5% больше, чем годом ранее.

В регионе уровень среднемесячной номинальной начисленной зарплаты на третьем месте в УрФО. Самые высокие начисления по традиции в северных округах: в ЯНАО – 163 тыс. 564 руб., в ХМАО-Югре - 118 тыс. 358 руб. В Свердловской области средний заработок составил 74 тыс. 850 руб., в Челябинской - 68 тыс. 315 руб., в Курганской - 59 тыс. 789 руб.

В Тюменьстат назвали сферы, где заработки в разы выше среднего. В добыче нефти и природного газа средняя зарплата – 218 тыс. 491 руб., в предоставлении услуг в области добычи полезных ископаемых – 182 тыс. 607 руб., в производстве химических веществ и химических продуктов – 193 тыс. 145 руб., в производстве машин и оборудования – 161 тыс. 267 руб.

Высоко оцениваются научные исследования и разработки, за что в среднем начисляют 165 тыс. 84 руб., а также деятельность воздушного и космического транспорта (152 тыс. 842 руб.), - сообщает Вслух.ру.