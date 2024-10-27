Врачи в Тюменской области могут получать зарплату выше 80 тысяч

В Тюменской области более 1,7 тысячи вакансий в здравоохранении и социальных услугах.

По данным регионального департамента труда и занятости населения на 1 октября, медорганизации трудоустроят 73 врача, им предлагают зарплату от 76 тыс. 365 руб. до 81 тыс. 199 руб. в месяц. Организации примут 29 врачей-педиатров участковых, зарплата от 80 тыс. 540 руб. до 85 тыс. 540 руб. Двум стоматолог-ортопедам готовы платить от 61 тыс. 500 руб. до 111 тыс. 500 руб. Двум врачам-эпидемиологам – от 57 тыс. до 67 тыс. рублей.

Требуется 81 фельдшер, они заработают до 46 тыс. 498 руб. в месяц. Могут трудоустроиться 11 акушерок (42 тыс. 600 руб.).

Есть спрос на медицинских сестер, для специалистов 196 вакансий, зарплаты до 39 тыс. 584 руб. Еще 21 предложение для медсестер палатных (постовых) с заработком до 41 тыс. 380 руб. 12 – для медсестер участковых (до 38 тыс. 314 руб.), семь – для медсестер по массажу (35 тыс. 060 руб.).

Также требуются 15 фармацевтов (50 тыс. 200 руб.), три фельдшера-лаборанта (до 48 тыс. 883 руб.), три рентгенолаборанта (до 42 тыс. 333 руб.), 19 регистраторов (до 24 тыс. 789 руб.), семь медицинских лабораторных техников (40 тыс. 963 руб.), 14 санитаров (до 35 тыс. 109 рублей) и т.д., - сообщает Вслух.ру.