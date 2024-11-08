Жога: в регионах УрФО продолжается рост заработных плат

По итогам 8 месяцев 2024 года все регионы УрФО показали рост как номинальной, так и реальной заработной платы. За январь-август этого года в округе, в зависимости от региона, зафиксировано увеличение от 4 до 16 процентов, сообщает аппарат полпреда президента РФ в Уральском федеральном округе.

В сообщении указано, что среднемесячная начисленная заработная плата по округу выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года более чем на 13 тысяч рублей и составила 88 228 рублей.

"Основными стимулами роста заработной платы являются увеличение объемов производства и дефицит кадров на рынке труда. При этом необходимо избегать ситуаций, когда рост зарплат превышает рост производительности труда. Не менее важно прилагать все усилия для расширения возможностей обучения и профессиональной переподготовки жителей", - отметил полпред в УрФО Артём Жога.

Он добавил, что будет особое внимание росту производительности труда и социальной защищенности граждан.