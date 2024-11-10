В Тюменской области ожидается рост зарплаты

По официальным данным, в 2023 году среднемесячная номинальная начисленная зарплата в регионе составила 71,2 тыс. рублей. По итогам 2024-го ожидается рост на 17,5% - до 83,6 тыс. рублей. В дальнейшем рост может составить 30%-33,9%.

При базовом варианте в 2025 году средняя зарплата в Тюменской области вырастет до 94,4 тыс. руб., в 2026-м — до 103,7 тыс. руб., в 2027-м — до 112 тыс. рублей.

При консервативном варианте, то есть более низких экономических показателях, прогнозируют рост по годам — до 92,9 тыс. руб, 100,8 тыс. руб. и 108,8 тыс. руб.

Отметим, что по данным Росстата, в январе-августе 2024 года среднемесячная номинальная начисленная зарплата в Тюменской области составила 79 тыс. 646 руб., что на 15,5% выше, чем годом ранее, - сообщает Вслух.ру.