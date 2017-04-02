Викуловские поля засеют зерновыми и кормовыми культурами

В Викуловском районе площадь полей, засеянных кормовыми культурами, увеличится более чем на 2,5 тыс. га и составит около 9,5 тыс. га. Еще 16 тыс. 854 га займет яровая пшеница, 9 тыс. 222 га – овес, рапсовые поля раскинутся на площади 3 тыс. 370 га.

К посевной готовятся 28 хозяйств Викуловского района. Семенная инспекция проверила более 85% запаса семян, доля кондиционных составила более половины – 3 тыс. 651 тонна. Продолжают дорабатывать семена в агрокомплексе "Викуловский", кооперативах "Тенис" и "Таёжный", ООО "Боково", индивидуальные предприниматели Николай Квашнин и Рустам Аскаров. Еще 4 тыс. 450 тонн семян протравят в обществах "Радиус-агро", "Елань", "Маяк", "Экос", агрокомплексе "Викуловский".

Как сообщили в управлении сельского хозяйства района, на весенне-полевые работы в 2017 году викуловским аграриям потребуется около 162 млн рублей. Запас дизельного топлива составит 878 тонн, из них 201 тонна уже закуплено. Также для повышения урожайности планируется приобрести 1 тыс. 150 тонн минеральных удобрений, пишет ИА "Тюменская линия".