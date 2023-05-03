Тюменские аграрии приступили к севу яровой пшеницы

В Тюменской области стартовал сев яровой пшеницы, первыми в поля вышли земледельцы Тюменского района — в крестьянском хозяйстве "Пчела" уже засеяли 120 гектаров. Всего в регионе под яровую пшеницу в том году отведено более 400 тысяч гектаров, сообщат департамент АПК.

Продолжаются сев гороха, технических культур, посадка картофеля и овощей (по всем культурам яровой сев на 3 мая составил 5,4 тысячи гектаров); работы по внесению минеральных удобрений (на 3 мая — 33,6 тысяч гектаров пройдено); боронование многолетних трав (на 3 мая - свыше 50 тысяч гектаров); обеззараживание семян (на 3 мая — почти 70 тысяч тонн семян).