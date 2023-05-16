Тюменские аграрии выполнили половину плана по техническим культурам

Первый рубеж - 50% - преодолел сев технических культур в Тюменской области, сообщает департамент АПК.
Посевные комплексы прошли уже более 17 тысяч гектаров в 17 районах.
В 2023 году тюменские аграрии планируют посеять на полях: рапс яровой 22122 га, лен масличный 7952,5 га, подсолнечник 245 га и горчица 300 га.
Всего в Тюменской области под техническими культурами планируется занять почти 31 тысячу гектаров. Впереди - еще 44% работ. Наибольшая площадь посева технических культур в Упоровском районе — почти 9 тысяч гектаров.
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