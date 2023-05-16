Тюменские аграрии выполнили половину плана по техническим культурам

18:00 15 мая 2023
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Первый рубеж - 50% - преодолел сев технических культур в Тюменской области, сообщает департамент АПК.

Посевные комплексы прошли уже более 17 тысяч гектаров в 17 районах.

В 2023 году тюменские аграрии планируют посеять на полях: рапс яровой 22122 га, лен масличный 7952,5 га, подсолнечник 245 га и  горчица 300 га.

Всего в Тюменской области под техническими культурами планируется занять почти 31 тысячу гектаров. Впереди - еще 44% работ. Наибольшая площадь посева технических культур в Упоровском районе — почти 9 тысяч гектаров.

Теги: АПК , посевная
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