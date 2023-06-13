Тюменские аграрии засеяли яровыми культурами около 848 тысяч гектаров полей

Тюменские сельхозпредприятия завершили посевную кампанию: почти 848 тысяч гектаров полей уже занято под яровым севом, сообщил губернатор Александр Моор.

"Почти 848 тысяч гектаров полей уже занято под яровым севом. Более 728 тысяч гектаров при этом засеяны зерновыми и зернобобовыми культурами. Это пшеница, овес, ячмень, горох, кукуруза. Посеяны технические культуры: рапс, лен, подсолнечник и горчица. И овощи — картофель, капуста, свекла, морковь, лук", - сообщается в Telegram-канале губернатора.

Работа в полях продолжается - аграрии ведут химическую прополку для защиты посевов от вредителей и болезней.

Губернатор отметил, что с погодой в этом сезоне пока не везет — мало осадков. "Но даже в этих условиях наши земледельцы добиваются хороших результатов обеспечивают продовольственную безопасность региона", - подчеркнул Моор.