В Тюменской области осталось засеять 2% полей

Посевная кампания-2023 почти завершена. Работы заканчивают аграрии Тюменского района. Осталось засеять только около 2 процентов полей в Тюменском районе.

Всего в регионе яровой сев проведен на площади 847 тысяч гектаров. Зерновых и зернобобовых культур при этом посеяли даже чуть больше плана — 728 тысяч гектаров (101%). Перевыполнили аграрии и свои планы по посеву гороха — под этой культурой сейчас занято 60,8 тысячи гектаров площадей (103%). Также в регионе засеяно 28,4 тысячи гектаров техническими культурами, посажено почти 7780 гектаров картофеля, 978 гектаров овощей.

Аграрии приступили к химической прополке посевов сельскохозяйственных культур. Выполнено уже 12% работ. Также на полях ведут обработку паром. Здесь сельхозтоваропроизводители перешагнули отметку в 15% выполнения от планов.