Тюменские аграрии считают семеноводство перспективной отраслью

Объем реализации тюменских семян зерновых культур за последние три года вырос с 5 до 19 тысяч тонн в год, сообщил на совещании с руководителями и специалистами семеноводческих хозяйств региона заместитель губернатора, директор департамента АПК Тюменской области Владимир Чейметов.

"Необходимо развивать потенциал местных сельхозтоваропроизводителей: увеличить производство и продажу семян не только внутри региона, но и далеко за его пределами. По итогам прошлого года 99, 7 процента составил показатель высева кондиционных семян в регионе. Только в семи хозяйствах области процент кондиционности не дотягивает до стандартов", - рассказал он.

Начальник управления по растениеводству, пищевой и перерабатывающей промышленности департамента АПК Леонид Бакшеев напомнил, что губернатор Тюменской области Владимир Якушев поручил найти направление отрасли растениеводства, которое повысит его экономическую и технологическую эффективность. Такой сферой может стать семеноводство. Из 42 семеноводческих хозяйств области 28 предприятий производят семена элиты.

Большое внимание уделяется модернизации: с 2000 по 2010 год реконструкции подверглись 38 семеноводческих комплексов. На эти цели было потрачено 1, 750 млн. руб, из них 1, 1 млн. руб составили средства областного бюджета.

По словам Леонида Бакшеева, если реализовать семена только внутри региона, можно столкнуться с большой конкуренцией, поэтому необходима "экспансия" на Всероссийский и даже международный рынок. Благо, необходимые условия для этого есть, пишет газета "Тюмeнская oбласть сeгодня".