В Тюменской области разрабатывают проект завода органических удобрений

Власти Тюменской области инициировали идею строительства в регионе завода по переработке органических удобрений. В разработке проекта принимает непосредственное участие птицефабрика "ПРОДО Тюменский бройлер", ведь сырьем для минеральных веществ послужит птичий помет.

"Инициативу областных властей поддерживаем. Птичий помет отличается высоким содержанием азота и других минеральных веществ, необходимых в растениеводстве. Ему просто нужно придать технологическую форму, чтобы появилась возможность вносить в землю, согласно технологии выращивания агрокультур. Вопрос только в выборе технологии", - отметила директор птицефабрики Оксана Величко.

Сейчас предприятие ведет переговоры с потенциальными инвесторами, чтобы на стадии реализации проекта учесть все нюансы. По оценкам специалистов, это может стать прибыльным бизнесом. Во-первых, в Тюменском районе работают три птицефабрики – сырья хватает. Во-вторых, переработанный куриный птичий помет может стать отличной альтернативой дорогостоящим минеральным удобрениям, рынок которых достаточно монополизирован.

Отметим, что недавно птицефабрика "Тюменский бройлер" сменила официальное название. Сейчас оно звучит следующим образом АО "ПРОДО Тюменский бройлер".

По словам Оксаны Величко это один из логичных этапов интеграции обновленного корпоративного бренда "ПРОДО" на уровне группы: "Узнаваемость – один из самых важных факторов в продвижении любого товара. Считаю, что со временем этот шаг позволит нам сделать свои позиции на рынке более крепкими и сильными, как в масштабах Тюменской области, так и за ее пределами".