Установлен срок предоставления компаниями документов прокурору

Компании будут обязаны предоставлять сведения, запрошенные прокуратурой, безвозмездно в течение пяти рабочих дней с момента предъявления требования прокурора, а в ходе проведения проверок исполнения законов — в течение двух рабочих дней.

Соответствующие сроки установлены изменениями федерального закона "О прокуратуре Российской Федерации", вступившими в силу 18 марта 2017 года, сообщили в пресс-службе прокуратуры Калининского округа Тюмени.

При этом в требовании прокурора могут быть обозначены более длительные сроки предоставления необходимых документов, а также может быть установлен новый срок для их предоставления в случае уведомления прокурора проверяемым органом (организацией) в письменной форме о невозможности представления указанных документов в установленный срок с изложением объективных причин.

Следует отметить, что ранее в законе о прокуратуре конкретные сроки предоставления запрашиваемых документов не были регламентированы, прокуроры должны были устанавливать разумные сроки их предоставления.

Кроме того, закон установил срок проведения проверки — 30 календарных дней со дня ее начала. В случае необходимости проведения прокурором дополнительных проверочных мероприятий установленный срок может быть продлен по решению прокурора или его заместителя, но не более чем на 30 календарных дней.

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