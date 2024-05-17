Жительницу тюменского села оштрафовали на 2 млн рублей за незаконную торговлю сигаретами и алкоголем

Жительница Сорокинского района заплатит штраф 2 млн рублей за незаконный оборот алкогольной и табачной продукции, вся продукция изъята и уничтожена, сообщает облпрокуратура.

В суде установлено, что в июне 2023 года обвиняемая незаконно приобрела у неустановленных следствием лиц немаркированные сигареты и алкоголь на 1 мл и 300 тыс. рублей соответственно, хранила все с целью дальнейшего сбыта в своем доме.

Суд признал ее виновной в приобретении, хранении в целях сбыта или сбыт алкогольной и табачной продукции без маркировки в особо крупном размере и в закупке хранении и продаже алкогольной продукции без соответствующей лицензии совершенные в крупном размере. С учетом позиции гособвинителя назначил виновной наказание в виде штрафа в размере 2 млн рублей в доход государства.