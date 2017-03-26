В Тюменской области наладят производство органических удобрений

В Тюменской области при поддержке птицефабрик региона будет создано производство по переработке органических удобрений. Для этого птичий помет будут обогащать специальными добавками, а затем выпускать в готовом виде в гранулах.

Как сообщил заместитель губернатора, директор регионального департамента АПК Владимир Чейметов, замена минеральных удобрений на органические экономически выгодно для сельхозпредприятий, которые в период весенне-полевых работ существенную часть своего бюджета тратят на удобрения. "Так, на Голышмановской сельхозплощадке Боровской птицефабрики за счет куриного помета удалось сократить объем закупок минеральных удобрений на 70%", - отметил он.

Эксперт подчеркнул, что применение куриного помета в чистом виде, в силу его особенностей, ограничено. Выпуск удобрения в гранулах позволяет транспортировать его на дальние расстояния, пишет "Вcлух.ру".