В Тюменской области наладят производство органических удобрений

12:32 26 марта 2017
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати
www.winworld.net
| Фото: www.winworld.net

В Тюменской области при поддержке птицефабрик региона будет создано производство по переработке органических удобрений. Для этого птичий помет будут обогащать специальными добавками, а затем выпускать в готовом виде в гранулах.

Как сообщил заместитель губернатора, директор регионального департамента АПК Владимир Чейметов, замена минеральных удобрений на органические экономически выгодно для сельхозпредприятий, которые в период весенне-полевых работ существенную часть своего бюджета тратят на удобрения. "Так, на Голышмановской сельхозплощадке Боровской птицефабрики за счет куриного помета удалось сократить объем закупок минеральных удобрений на 70%", - отметил он.

Эксперт подчеркнул, что применение куриного помета в чистом виде, в силу его особенностей, ограничено. Выпуск удобрения в гранулах позволяет транспортировать его на дальние расстояния, пишет "Вcлух.ру".

Теги: АПК , сельское хозяйство , производство , Владимир Чейметов
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Апрель, 2017