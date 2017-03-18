Под Тюменью строится новый яхт-клуб

Парусная школа и стоянка для водной техники будут работать на базе нового яхт-клуба, строительство которого началось в Тюменском районе на озере Андреевское. При проектировании объекта учтен опыт возведения подобных сооружений за рубежом.

Об этом в беседе с корреспондентом "Тюмeнской линии" сообщил директор яхт-клуба "Под парусами", председатель федерации парусного спорта Тюменской области Виктор Васечка. По его словам, открытие нового яхт-клуба запланировано уже на июнь 2017 года.

"Мы оптимистично смотрим на наш проект и запланировали официальное открытие уже на четвертое июня текущего года. Впереди два с половиной месяца, чтобы завершить минимально необходимый объем подготовительных работ. Участок находится в аренде на 20 лет, поэтому мы строим планы с прицелом на далекое будущее. На первом этапе строительства важно создать минимальную инфраструктуру: место для стоянок яхт и зону отдыха на берегу. Поэтому сейчас мы занимаемся облагораживанием берега. Так как в прибрежной территории запрещено строительство капитальных сооружений, здесь появятся большой шатер и уютные веранды", - рассказал он.

Рассуждая о финансовой стороне вопроса, председатель федерации парусного спорта Тюменской области подчеркнул, что все средства, которые сейчас сосредоточены на объекте - исключительно частные вложения неравнодушных к хождению под парусом людей.

"Для запуска проекта нужно от 1,2 до 1,8 миллионов рублей. Привлечение средств продолжается: сейчас это частично собственные средства, и частично вложения яхтсменов — участников яхт-клуба или учеников парусной школы. В дальнейшем, при запуске детской парусной секции, планируем принимать участие в грантовых конкурсах. Для дальнейшего развития проекта после открытия потребуется еще около пяти-семи миллионов рублей", - заметил Виктор Васечка.