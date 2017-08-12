Тюменские спортсмены участвуют в соревнованиях на самую быструю яхту

Тюменские яхтсмены принимают участие в четвертом этапе регаты на "Кубок Уральских озер – 2017". Соревнования проходят 11-13 августа в Нижнем Тагиле.

Регата проходит в акватории городского пруда. После прохождения этого этапа спортсмены вернутся в Екатеринбург, где состоится финальный этап в яхт-клубе "Таватуй". Помимо тюменской команды в гонках с пересадками примут участие яхтсмены из Екатеринбурга, Заречного, Челябинска и Новоуральска. Мероприятие обещает быть зрелищным, ведь на "Кубок Уральских озер-2017" подали заявки как любители, так и мастера спорта России и международного класса, пишет "Тюменская oбласть сегодня".