Парусная экспедиция "Вахта памяти" пройдет через Тюменскую область

17:32 11 июля 2020
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати
rgo.ru

Яхты "Жемчужина" и "Сибирь" пройдут вдоль арктического побережья и возложат венки в местах гибели кораблей в Белом, Баренцевом и Печорском морях в рамках ежегодной Всероссийской акции "Вахта памяти".

Старт экспедиции планируется в первых числах августа, отмечается на сайте Русского географического сообщества.

Яхты выйдут на воду из Архангельска. Далее, следуя маршруту, участники акции посетят Нарьян-Мар, Салехард, Ханты-Мансийск, Тобольск и закончат путешествие в Омске.  

Мероприятие проводят Судостроительный кластер Архангельской области и Российский центр освоения Арктики из Салехарда, сообщает "Тюменская область сегодня".

Теги: акция , патриотизм , яхты
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Август, 2020