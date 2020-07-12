Парусная экспедиция "Вахта памяти" пройдет через Тюменскую область

Яхты "Жемчужина" и "Сибирь" пройдут вдоль арктического побережья и возложат венки в местах гибели кораблей в Белом, Баренцевом и Печорском морях в рамках ежегодной Всероссийской акции "Вахта памяти".

Старт экспедиции планируется в первых числах августа, отмечается на сайте Русского географического сообщества.

Яхты выйдут на воду из Архангельска. Далее, следуя маршруту, участники акции посетят Нарьян-Мар, Салехард, Ханты-Мансийск, Тобольск и закончат путешествие в Омске.

Мероприятие проводят Судостроительный кластер Архангельской области и Российский центр освоения Арктики из Салехарда, сообщает "Тюменская область сегодня".