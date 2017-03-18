Тюменским транспортникам помогут найти работу

09:11 18 марта 2017
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vao.mos.ru

Ярмарка вакансий для специалистов транспортной сферы пройдет в Тюмени 23 марта.

Тех, кто ищет работу, ждут с 10:00 до 12:00 по адресу: Тюмень, ул. Республики, 204В, корп. 3. Номер горячей линии: 8 (3452) 27-36-05.

Соискатели могут на месте обсудить условия трудоустройства и договориться о собеседовании. Как правило, свои вакансии предоставляют 10-15 работодателей. И многие соискатели уже на мероприятии приходят с работодателями к предварительной договоренности о трудоустройстве, пишет "Мегaтюмень".

Теги: ярмарка , работа , транспорт , вакансии , трудоустройство
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