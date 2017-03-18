"КРиММ" строит новые теплицы в Упорово

Тюменская агрофирма "КРиММ" возводит в Упорово три дополнительные теплицы для выращивания семенного картофеля. В них компания планирует высадить 165 тысяч растений, из которых будет произведено более одного миллиона мини-клубней картофеля, сообщили в пресс-службе губернатора.

"В свое время мы приняли обязательства по долгосрочным договорам на поставку семенного картофеля, а для исполнения этих договоренностей нужны новые площади. Кроме того, при подготовке к предстоящему сельхозсезону мы ведем совместную селекционно-семеноводческую работу с Уральским НИИ сельского хозяйства по созданию новых сортов отечественной селекции", - пояснил генеральный директор агрофирмы "КРиММ" Геннадий Рязанов.

Сейчас лаборатория первичного семеноводства картофеля "КРиММ-СОКАР" работает с пятью новыми гибридами совместной селекции. В данный момент они проходят испытания с целью выявления перспективности включения в программу семеноводства.