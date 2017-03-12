Тюменцы платили за отопление больше из-за холодной зимы

Председатель общественного совета при Фонде капитального ремонта Тюменской области, специалист по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Владимир Васильев дал разъяснения о повышенной плате за отопление этой зимой. По его словам, колебания стоимости зависят от нагрузки, пик которой приходится на январь. При этом вся зима в этом году была холодной.

"Если сравнить эту схему с горой, то в сентябре мы находимся у ее подножия, доходим до января и оказываемся на самой вершине, а затем начинаем спускаться. Так, в сентябре затраты низкие, потому что еще греет солнце, воздух прогревается. В январе температуры гораздо ниже, соответственно дом потребляет больше гигакалорий", - отметил эксперт.

Владимир Васильев подчеркнул, что делать какие-то выводы можно, исходя из данных за весь отопительный период. В этом случае можно будет определить, больше или меньше положенного норматива оплатил потребитель услуги. Норматив в отопительный период составляет 0,0285 гигакалорий на один квадратный метр общей площади жилого или нежилого помещения в многоквартирном доме или жилого дома.

Напомним, в этом отопительном сезоне аномальные холода начались уже с ноября: 10 дней температура воздуха была под -30 градусов, в декабре - тоже около 10 дней. В январе в течение длительного времени были температуры под -40. Соответственно, чтобы нагреть дом, нужно было взять из сети дополнительные гигакалории тепла.

Собственники квартир, у которых установлены приборы учета, могут платить по факту потребления, а могут взять средние показатели за прошлые годы и выплачивать каждый месяц в течение всего отопительного периода одинаковую сумму, предложил Владимир Васильев. Затем в конце этого периода сделать перерасчет, и сумма платежа будет либо больше, либо меньше, пишет "Тюменская oбласть сегодня".