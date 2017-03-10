Тюменские предприятия научат отчитываться об инновациях

Практический семинар для предприятий, предоставляющих отчетность по форме статистического наблюдения № 4-инновация, пройдет в Тюменском технопарке 15 марта. Мероприятие позволит повысить достоверность и надежность данных об инновационном развитии Тюменской области и скорректировать действующие формы господдержки местных компаний.

Отметим, информацию для статистических наблюдений обязаны предоставлять все предприятия. В ходе семинара эксперты на конкретных примерах покажут, как избежать ошибок при заполнении формы, дадут правильное понимание основных терминов и определений, ответят на вопросы участников.

Организаторами семинара выступают департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области и эксперты Центра научно-технической экспертизы РАНХиГС при Президенте России. Подтвердить участие в семинаре можно по тел. (3452) 556-537 и электронной почте izosimovaen@72to.ru