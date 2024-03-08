Средняя зарплата тюменцев более 92 тысяч рублей

По данным Росстата за 2023 год, Тюменская область на третьем месте в Уральском федеральном округе по уровню зарплат.

Среднемесячная номинально начисленная зарплата в Тюменской области составила 70 тыс. 290 рублей. Выше только в ЯНАО (145 тыс. 130 рублей) и ХМАО-Югре (107 тыс. 700 рублей). По годовой динамике прирост в нашем регионе составил 13,7%.

В Свердловской области работникам в среднем начисляли 64 тыс. 581 руб., в Челябинской — 58 тыс. 425 руб., в Курганской — 50 тыс. 218 руб.

Рекорд года традиционно побит в декабре. В среднем тюменцам начисляли 92 тыс. 894 рубля, это на 12,1% больше, чем в конце 2022 года и на 36,8% выше ноябрьского заработка. По уровню декабрьских выплат регион также на третьем месте в УрФО, - сообщает Вслух.ру.