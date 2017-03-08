На мини-фермах Викуловского района вырос уровень надоя молока

Продуктивность молочных мини-ферм в Викуловоском районе Тюменской области в 2016 году превысила три тысячи килограмм.

По словам главного специалиста управления сельского хозяйства района Тамара Смирнова, за год во всех хозяйствах увеличилось производство молока и численность крупного рогатого скота, в том числе дойных коров. По данным на январь 2017 года, всего здесь содержатся 256 голов КРС, коров - 107.

Самые лучшие результаты – в мини-ферме Владимира Медведева. На каждую фуражную корову здесь приходится около 3,8 тысячи килограмм молока. За год прибавка надоев составила 763 килограмма. В сутки хозяева сдают до 360 литров молока.

Стадо Медведевы пополняют за счет ремонтного молодняка. В 2016 году оно пополнилось на 16 нетелей и составило 78 голов, 33 из которых – дойные коровы, пишет ИА "Тюмeнская линия".