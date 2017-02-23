Местный производитель изготовит инновационные парты для тюменских школ

Инновационные парты и стулья местного производства планируют поставлять в школы Тюменской области. Они отличаются тем, что в них встроен газлифт, позволяющий регулировать высоту, подстраивать мебель под рост и потребности ребенка.

Производит такую мебель тюменская компания на базе производственной площадки в Ялуторовске. В настоящее время идут переговоры насчет поставок в новую школу в микрорайоне Восточный-2, а также в детские сады, колледжи и вузы.

По словам разработчиков, современные парты в школах тоже регулируются, но делать это могут только рабочие – парту нужно перевернуть, отвинтить болты и настроить. Конструкцией на газолифте может легко управлять даже ребенок, достаточно повернуть рычаг.

Подобный комплект мебели немецкого производства стоит около 60 тыс. рублей, местные парты т – почти втрое меньше. Новой мебелью ялуторовского производства уже оснащена физико-математическая школа в Тюмени и несколько сельских школ региона.