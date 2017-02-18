Завод "Стеклотех" присоединится к Году экологии

Завод "Стеклотех", расположенный в Тюменском районе, планирует организовать акции по сбору стеклотары, приурочив мероприятия к Году экологии в России. Так предприятие надеется привлечь внимание общественности к проблеме загрязнения окружающей среды.

"К сожалению, одними акциями проблемы не решить. Но наша задача – сформировать экологическое сознание", - отметила генеральный директор завода Елена Острягина.

По ее слова, в Тюмени набирает силу движение по сбору ПЭТ упаковки, но сбор стекла в силу разных причин гораздо сложнее. Так, в поселке Богандинский при организации сбора бутылок в контейнеры вместе со стеклом сбрасывали и остальной мусор, сообщили в управлении информационной политики Тюменского района.

В "Стеклотехе" считают, что позитивные изменения должны произойти после открытия мусороперерабатывающих заводов в Тюменской области. "В Тюмени пока не удаётся наладить сбор стеклотары, но сортировка решит проблему. Стекла у нас не меньше, чем везде. Только до переработчиков оно не доходит", - считает Елена Острягина.

