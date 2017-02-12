В Тюменской области появятся экспортные платформы для бизнеса

Центр поддержки экспорта и Торгово-промышленная палата Тюменской области сформируют экспортные платформы в приоритетных отраслях экономики. Особое внимание будет уделяться деревообрабатывающей, химической, пищевой промышленности, а также образовательным, инжиниринговым и IT-услугам.

Директор Центра внешнеэкономической деятельности ТПП ТО Ольга Воллерт объяснила, что экспертная платформа – это план мероприятий по выходу местных компаний на зарубежные рынки, который объединяет маркетинговые исследования, экономические расчеты, международные контакты, перечень необходимых документов и другое. По каждому направлению будут сформированы рабочие группы, в которые войдут эксперты, предприниматели, представители власти. Они будут стремиться минимизировать торговые барьеры в части логистики, таможенного оформления и сертификации продукции при экспорте, пишет "Вcлух.ру".

По словам Ольги Воллерт, тюменские компании, заинтересованные в сотрудничестве по данному направлению, могут заполнить анкету на сайте ТПП ТО.