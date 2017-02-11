Тюменские кролиководы развивают розничную торговлю

Тюменский агропромышленный кролиководческий комплекс "Рощинский" чуть больше месяца назад открыл фирменную торговую точку в ЦУМе, где предлагает тюменцам около 90 наименований продуктов из мяса кролика, сообщили в пресс-службе губернатора.

Как рассказала генеральный директор АПКК Алевтина Бекташева, в этом магазине товары продают по оптовым ценам. Впрочем, цены на продукцию комплекса вполне устраивают и посетителей других предприятий торговли, в том числе и местных торговых сетей (например "Покровский", "Бройлер"), с которыми сотрудничает предприятие.

"Сегодня мы нарабатываем "нашего клиента" в сфере розничной торговли, - говорит Алевтина Бекташева. – Пока рано говорить об успехе в этом направлении деятельности комплекса, но то, что это перспективно, мы уже для себя решили".

По ее словам, система качества на комплексе начинается с собственных кормов – все необходимое выращивают на принадлежащих предприятию полях и готовят комбикорма на собственном заводе. В итоге – многочисленные награды на региональных, всероссийских и международных конкурсах и ярмарках, которые АПКК "Рощинский" получил за колбасы и деликатесы из мяса кролика. Предприятие также постоянно участвует в инициируемых правительством области сельхозярмарках и акции "Покупаем тюменское!".