Подрядчиков для капремонта отбирают по опыту и ценнику

Согласно новым правилам привлечения подрядных организаций для проведения капремонта многоквартирных домов в Тюменской области отбор осуществляется в два этапа: на предварительном этапе учитывается опыт компании, на втором, который проходит в формате электронных торгов, решающим фактором является предложенная цена. Отбор ведет департамент жилищно-коммунального хозяйства региона.

Как пояснила директор "Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области" Светлана Цынская, при подаче заявки на участие в отборе подрядчик должен представить не менее трех контрактов выполненных аналогичных работ за последние три года.

"При этом уточняется наличие у подрядчика свидетельства саморегулирующей организации, выясняется, не находится ли организация в реестре недобросовестных подрядчиков, не ведётся ли процедура проведения ликвидации, нет ли решения арбитражного суда о признании организации банкротом. Также оценивается наличие в штате организации минимального количества квалифицированного персонала, подрядчик проверяется на отсутствие задолженностей по налогам и иным платежам", - рассказала она.

По результатам рассмотрения заявок оформляется список подрядчиков, которые могут принять участие в аукционе. Такой список называется реестром квалифицированных подрядных организаций. На сегодняшний день в него включены 43 фирмы.

Светлана Цынская обратила внимание, что отбор проводится в постоянном режиме, чтобы не было дефицита подрядчиков. Узнать о проведении предварительного отбора и его результатах можно на официальном портале органов государственной власти Тюменской области.

На втором этапе отбора проводятся электронные аукционы, где решающим условием для победы является предложенная цена. Кто согласится выполнить работу за меньшую цену, тот и выиграет аукцион.

Отметим, что работы по капитальному ремонту включают в себя ремонт кровли, крыши, фундамента и фасада многоквартирного дома, подвальных помещений, внутридомовых инженерных сетей, лифтового оборудования. К услугам относятся разработка проектной документации, проведение государственной экспертизы проекта и осуществление строительного контроля.