Тюменским семьям расскажут, как получить льготы

15:31 05 февраля 2017
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molodsemja.ru
| Фото: molodsemja.ru

Бесплатную консультацию по получению льгот и социальной поддержки проведут для тюменских молодых семей 10 февраля в центре "Дзержинец".

Организаторы отмечают, что из-за нехватки информации у молодых семей часто возникают сложности с оформлением льгот при вступлении в брак, рождении и взрослении ребенка. Участникам встречи расскажут о возможных мерах поддержки, какие документы для этого нужны и как их правильно оформить, пишет "АиФ в Западной Сибири".

Начало мероприятия - в 15:00, количество мест ограничено. Записаться на встречу и узнать подробности встречи можно по телефону (3452) 68-41-22.

Теги: господдержка , молодая семья , консультации , льготы
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