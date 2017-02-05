Тюменским семьям расскажут, как получить льготы

Бесплатную консультацию по получению льгот и социальной поддержки проведут для тюменских молодых семей 10 февраля в центре "Дзержинец".

Организаторы отмечают, что из-за нехватки информации у молодых семей часто возникают сложности с оформлением льгот при вступлении в брак, рождении и взрослении ребенка. Участникам встречи расскажут о возможных мерах поддержки, какие документы для этого нужны и как их правильно оформить, пишет "АиФ в Западной Сибири".

Начало мероприятия - в 15:00, количество мест ограничено. Записаться на встречу и узнать подробности встречи можно по телефону (3452) 68-41-22.