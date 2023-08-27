Стало известно, как получить льготную транспортную карту первоклассникам

В Тюмени сядут за парты порядка 16 тысяч первоклассников. Родители могут оформить льготную транспортную карту для проезда в автобусах и маршрутках.



Скидка на проезд для тюменских учеников составляет 80%. Билет обойдется в 6 рублей. В расчет берется по две поездки в день без учета выходных и каникул. Льгота действует в течение учебного года. Родители смогут контролировать и пополнять баланс через официальный сайт "Тюменской транспортной системы" https://oao-tts.ru/.

Заявления на оформления карты принимают в МФЦ "Мои документы" и через портал госуслуг, сообщает Вслух.ру.